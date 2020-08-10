Москва, 10 августа, 2020, 14:31 — ИА Регнум. В Москве ситуация с распространением коронавируса является стабильной. Об этом 10 августа заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса при правительстве РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Люди в масках у метро

«По Москве ситуация в течение последних двух месяцев стабильная. Примерно на одном уровне с небольшими позитивными трендами», — сказал он.

По его словам, трафик в столице восстановился на 91%, восстановлена работа организаций.