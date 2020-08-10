Красноярск, 10 августа, 2020, 14:28 — ИА Регнум. В Красноярске детские сады возвращаются к прежнему режиму работы, действовавшему до пандемии коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 августа в мэрии города.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Детский сад. 1898

Детсады будут открываться поэтапно. В настоящее время в столице края работает 51 дежурный детский сад. Планируется, что остальные дошкольные учреждения, в которых не идут ремонтные работы, смогут принять детей до 14 августа.

По данным мэрии, родителям детей, не посещавших дежурные группы, необходимо обратиться в поликлиники для обследования на энтеробиоз. Также необходима справка о здоровье и отсутствии контактов с инфекционными больными.

Детей с симптомами острых респираторных инфекций в детсады допускать не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 августа в Красноярском крае коронавирус выявлен у 14 446 человек.

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