Красноярск, , 11:00 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявлен у 127 человек, за весь период — у 14 446. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 августа в краевом оперштабе.

Выздоровел 12 141 человек, в том числе 24 — за последние сутки.

За весь период в Красноярском крае скончались 365 пациентов с коронавирусом, в том числе за последние сутки умерли четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярский край находится на втором этапе снятия «коронавирусных» ограничений.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае умерли пять пациентов с коронавирусом