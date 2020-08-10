Красноярск, 10 августа 2020, 11:00 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявлен у 127 человек, за весь период — у 14 446. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 августа в краевом оперштабе.
Выздоровел 12 141 человек, в том числе 24 — за последние сутки.
За весь период в Красноярском крае скончались 365 пациентов с коронавирусом, в том числе за последние сутки умерли четыре человека.
Как сообщало ИА REGNUM, Красноярский край находится на втором этапе снятия «коронавирусных» ограничений.
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