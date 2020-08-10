Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России
Москва, 10 августа, 2020, 14:25 — ИА Регнум. В России вакциной от гриппа необходимо обеспечить до 60% граждан страны. Такое поручение правительству РФ по итогам совещания о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидемическому сезону, которое состоялось 29 июля, дал президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля 10 августа.
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При этом отмечается, что до 75% из этого числа должны составлять лица из групп риска.
Кроме того, глава государства поручил также полностью профинансировать вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Она станет доступной для населения после государственной регистрации соответствующих вакцин.
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Доклад о проделанной работе премьер-министр Михаил Мишустин должен представить российскому лидеру до 1 октября 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первые партии вакцины от гриппа поступят в субъекты России уже в середине августа.