Москва, 10 августа, 2020, 14:22 — ИА Регнум. Высокая явка, которая была зафиксирована во время выборов президента Белоруссии, показала, что мобилизовались и сторонники, и противники действующего президента, считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Об этом он заявил 10 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

«Явка была очень высокая. И эти 84% свидетельствуют о том, что и сторонники Лукашенко, и его противники очень активно мобилизовались. Консервативный избиратель был мобилизован той инфраструктурой, которая существуют в поддержку Лукашенко, что очевидно. Ну и противники тоже призывали активно голосовать, — сказал Орлов. — России сейчас нужно вырабатывать свою линию поведения и понимать, как взаимодействовать с теми центрами, которые влияют на ситуацию в Белоруссии, чтобы с учетом ряда факторов не потерять влияние на эту страну».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Орлов отметил, что властям Белоруссии следовало действовать более аккуратно и менее агрессивно.