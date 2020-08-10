Москва, 10 августа, 2020, 14:08 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин проведёт с губернаторами 11 августа селекторное совещание. Об этом глава столицы сообщил на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса при правительстве РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Собянин анонсировал мероприятие в рамках рабочей группы Госсовета РФ.

«Буквально завтра проведём селектор по осеннему сезону, связанному и с началом учебного года, включая начало работы школ, высших учебных заведений, а также эпидемиологическую ситуацию сезонную, связанную с ростом гриппа и ОРВИ», — сказал он.

Мэр отметил, что ситуация накладывается на «ковидную историю», и нужно сделать максимально, чтобы предотвратить угрозу.

«Для этого требуется массовая вакцинация против гриппа», — сказал Собянин.