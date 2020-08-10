Новосибирск, 10 августа, 2020, 14:00 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Новосибирской области через жеребьевку определила порядок размещения политических партий в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Законодательного собрания.

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«Подготовленные конверты и карточки с номерами были представлены присутствующим. После чего карточки запечатали в конверты, которые были перемешаны, — рассказали в избиркоме. — Уполномоченные представители политических партий вытягивали конверты, тем самым определяя номер размещения наименования и эмблемы их политической партии в бюллетене, данные заносились в протокол».

По результатам жеребьевки в бюллетенях для голосования по единому областному избирательному округу на выборах депутатов Заксобрания региона политические партии будут расположены в следующем порядке: «Единая Россия», «Российская экологическая партия «Зеленые», «Партия Роста», партия «За правду», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», КПРФ, «Справедливая Россия», «Родина», ЛДПР, партия «Новые люди».