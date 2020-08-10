Москва, 10 августа, 2020, 13:55 — ИА Регнум. Белоруссия привыкла жить вопреки Западу, считает профессор МГИМО Олег Барабанов. Об этом он заявил 10 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Белоруссия привыкла жить не то чтобы в автаркии, но вопреки Западу. Почти всё время президентства Лукашенко они под теми или иными санкциями. И американцы послов отзывали. И естественно, лучше, когда не просто стоишь против всего мира, а когда есть признание. Когда есть кто-то, кто тебя поддерживает, — сказал Барабанов. — Тихановская сказала, что она не признает результаты выборов и что это только начало. Тем не менее три важных страны — Россия, Китай и Казахстан — поддержали Лукашенко и в этот раз. Это весьма показательно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, победивший на выборах президента Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что голосование прошло как праздник.