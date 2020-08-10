Москва, 10 августа, 2020, 13:54 — ИА Регнум. Для медицинских работников, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом, установили особый порядок пенсионного стажа. Об этом сообщил 10 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин решение принято на заседании координационного совета при правительстве РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Для медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом и подозрением на него, устанавливаем особый порядок исчисления пенсионного стажа. Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня», — сказал глава правительства.

По его словам, решение принято по поручению президента, соответствующее постановление уже подписано.

Мишустин добавил, что норма будет действовать с января по сентябрь 2020 года.