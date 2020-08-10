Иваново, 10 августа, 2020, 13:45 — ИА Регнум. Несколько завозных случаев заражения коронавируса из Краснодарского края зафиксировано на территории Ивановской области за последнее время. Об этом сообщил на брифинге 10 августа первый заместитель директора департамента здравоохранения Ивановской области Алексей Буянкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«У нас уже есть несколько случаев завоза вируса из Краснодарского края. Ситуация с ростом заболеваемости в соседних регионах хуже, чем у нас. Мы понимаем, что сейчас люди стали больше передвигаться. Поэтому всё это скажется на статистике распространения вируса», — цитирует чиновника пресс-служба правительства.

«Сейчас жители Ивановской области в массовом порядке будут возвращаться из отпусков. Мы ожидаем роста заболеваемости. Поэтому ещё раз обращаюсь к жителям региона: пожалуйста, соблюдайте меры безопасности. Если ваши знакомые только что вернулись из отпуска, не нужно устраивать вечеринки по этому поводу и делиться впечатлениями. Вместо впечатлений с вами могут поделиться вирусом. Для прибывающих в регион важно провести две недели в самоизоляции либо сдать тест — и спокойно продолжать вести безопасный образ жизни», — добавил Буянкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы облздрава сообщил о 195 случаях пневмонии с начала августа. Только за сутки из 26 случаев заражения коронавирусом 18 были подтверждены у пациентов с ОРВИ и пневмониями.