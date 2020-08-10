Москва, 10 августа, 2020, 13:40 — ИА Регнум. Восстановление авиасообщения России с тремя курортными городами Турции будет способствовать выходу из застоя российских и турецких авиакомпаний, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отель в Кемере. Турция

«На сегодняшний день 13 крупнейших и средних по объему пассажирских перевозок государственных и частных авиакомпаний России и Турции возвращаются на свои традиционные маршрутные рейсы.

Если география выполнения рейсов из России расширится до 10 городов до 20-х чисел августа, то можно ожидать, что к октябрю в Турции отдохнут до 1,5 млн российских граждан.

В 2019 году турецкие курорты посетили чуть более 7 млн туристов, обогнав вторых по численности немецких туристов почти на 40%. Это очень большой разрыв.

С начала августа турецкая лира продолжила падение к основным валютам, потеряв почти 4,5%. Сегодня курс доллара достигает отметки 7,35 лиры, это очередной антирекорд, который также привлекает иностранных туристов более доступным отдыхом и товарами.

Нужно все-таки с большой ответственностью в 2020 году подходить к зарубежному отдыху, лучше по возможности отложить его на следующий год. В той же Турции есть высокая вероятность того, что ранее выбранный и забронированный отель будет закрыт на карантин.

Стоимость амбулаторного нахождения в больнице, не считая комплексного медицинского обслуживания достигает 150 евро. Обязательно рекомендую перепроверить в страховой компании, включено ли в полис покрытие расходов по лечению пандемии коронавируса», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Авиакомпании возобновили полеты из России на средиземноморские курорты Турции. Пока вылеты осуществляются в Анталью, Даламан и Бодрум.

Читайте также: Стали известны города, из которых граждане России смогут полететь в Турцию