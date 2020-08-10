Выборы в Белоруссии: МИД Польши отреагировал на обвинения Лукашенко
Варшава, 10 августа, 2020, 13:39 — ИА Регнум. В Варшаве считают, что обвинения президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что протестами после выборов президента страны управляли из Польши, являются безосновательными. Об этом 10 августа заявил на пресс-конференции польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
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Белоруссия и ЕС
«Эти обвинения мы считаем безосновательными», — сказал глава польского МИД.
Также, как отметил Чапутович, соответствующее заявление белорусского президента не было однозначным и в нем могла идти речь об «организациях неправительственного характера».
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что в Минске проходит срочная встреча послов государств Евросоюза.