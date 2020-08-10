Кигали, 10 августа, 2020, 13:22 — ИА Регнум. Жителей Руанды, уличенных в нарушении комендантского часа или в посещении общественных мест без масок для лица, массово отправляют на стадионы, где проводят ночные лекции об опасности коронавируса. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По словам репортеров, правительство Руанды придерживается одного из самых жестких подходов на континенте по предотвращению распространения коронавируса.

По официальным данным, с середины июня около 70 000 человек, обвиненных в игнорировании комендантского часа или постановления об обязательном ношении масок для лица, были направлены полицией на многочасовые лекции об опасности коронавируса, которые проводят в местах содержания под стражей и на стадионах.

Во время лекций слушатели сидят на расстоянии не менее метра друг от друга, отмечают журналисты. Лекции, проводимые под наблюдением вооруженных сотрудников служб безопасности, заканчиваются на рассвете, когда присутствующие отправляются домой с приказом соблюдения режима самоизоляции.

Прессу часто приглашают присутствовать на лекциях, чтобы изображения слушателей на стадионах, могли побудить других не игнорировать меры безопасности.

«Меня дважды арестовывали, и оба раза я ночевала на стадионе. Оба раза меня задерживали после начала комендантского часа. Альтернативой было заплатить большой штраф, но у меня нет денег. Я ищу работу», — сказала 25-летняя Элли Ниганзе.

В Руанде было зарегистрировано чуть более 2000 случаев заражения коронавирусом. Уровень тестирования в Руанде (в стране было проведено более 280 000 тестов) является одним из лучших на континенте.

По мнению сотрудников полиции, жесткий подход играет значимую роль в сдерживании распространения вируса.

«Мы все еще задерживаем много людей, постоянно нарушающих правила. Как будто некоторые делают это намеренно, чтобы разозлить полицию», — заявил журналистам представитель полиции Джон Боско Кабера.

Правительство Руанды одним из первых в Африке ввело полный карантин в марте, распорядившись о закрытии магазинов, школ, а также о приостановке работы общественного транспорта.