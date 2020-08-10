Москва, 10 августа, 2020, 13:20 — ИА Регнум. Большинство страховых компаний включают COVID-19 в стандартную медицинскую страховку для туристов. Об этом 10 августа заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы у бассейна в Турции

«Много вопросов задаётся по поводу страховок. Подавляющее большинство страховых компаний включают COVID-19 в стандартную страховку, потому что он проходит в категорию грипп и ОРВИ», — сказала Ломидзе.

По её словам, данная медицинская страховка включает оплату лечения в больнице и обратную дорогу, даже если пребывание в медучреждении продлилось дольше срока проживания в отеле.

«Никаких дополнительных расходов со стороны туристов не требуется. Это стандартный страховой полис. При необходимости можно купить расширенный, но если мы говорим о стандартной страховке, то дополнительных трат не требуется. Если турист пробыл в больнице дольше своего отдыха, то турист возвращается домой за счёт страховки», — заявила Ломидзе.