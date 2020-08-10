Минск, 10 августа, 2020, 13:14 — ИА Регнум. Российские власти решили поддержать Александра Лукашенко, признав его победу — видимо, потому что рассчитывают на его лояльность после таких выборов, но расчет этот ошибочен, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 10 августа, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Старый конь

По предварительным данным ЦИК Белоруссии, Александр Лукашенко набрал около 80% голосов на выборах президента Белоруссии. Владимир Путин направил ему телеграмму, в которой отметил: он рассчитывает, что государственная деятельность Лукашенко «будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений во всех областях», «углублению сотрудничества в рамках Союзного государства», «наращиванию интеграционных процессов и военно-политических связей».

« К сожалению, был выбран путь наименьшего сопротивления. Было понятно, что Россия признает эти выборы. У Лукашенко — наши заложники.

Лукашенко сейчас очень слаб. Он держится на штыках. Расчет, видимо, на то, что в таких условиях он подпишет любые соглашения. Но это ошибочная тактика. Подписать он может все что угодно, а выполнять потом ничего не будет — как и всегда. Да еще и обвинит нас в том, что мы дали ему недостаточно денег.