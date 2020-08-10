Минск, 10 августа, 2020, 12:55 — ИА Регнум. Председатель фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля Евгения Овод выступила против «неолиберального сценария» в Белоруссии. Об этом политик написала на своих страницах в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Свой пост Овод озаглавила «Белоруссия, держись!»

City-yaroslavl.ru Евгения Овод

«Вспомним новейшую историю, за примером далеко ходить, увы, не надо. Воплощение неолиберального сценария повсеместно приводило только к массовому обнищанию народа, росту безработицы, нарастанию масштабов социального расслоения (Украина), к деиндустриализации (Россия), к опутыванию стран паутиной внешней задолженности, к хаосу, коррупции еще большей и в итоге к установлению диктатуры (похлеще прежней), но уже в интересах новой группы олигархата — именно это, я считаю, и есть ближняя цель беспорядков в Белоруссии, которые обещают перерасти в массовые, кровавые, не дай Бог», — написала Евгения Овод.

Беспорядки в Минске после выборов спровоцированы «закулисными кукловодами», считает Овод и сравнивает их с украинским Майданом.

«Поэтому, братья белорусы, не ведитесь за теми, чья деятельность приведёт к повторению сценария майдана. Хотя не знаю, есть ли сейчас силы, готовые остановить уже запущенный маховик… И нашим братьям хочется пожелать идеологической стойкости, пресекать любые попытки отнять национальные богатства и социальные гарантии страны, дать майданутым бескровный отпор», — написала депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод.

Депутат-коммунист считает, что «буржуазная демократия на территории постсоветского пространства невозможна». Позиция депутата не встретила поддержки у многих комментаторов, которые выступают за свержение режима Лукашенко.