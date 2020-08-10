Санкт-Петербург, 10 августа, 2020, 12:53 — ИА Регнум. Памятные траурные мероприятия в связи с 20-летней годовщиной гибели в Баренцевом море атомной подводной лодки «Курск» состоятся 12 августа в Видяево, где базировалась субмарина, в Мурманске, Санкт-Петербурге, Курске, Воронеже, а также во всех городах-базах Военно-морского флота России. Об этом сообщили журналистам 10 августа на пресс-конференции в Петербурге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов

Как рассказал заместитель министра внутренней политики Мурманской области Андрей Сахаров, в Видяево в день 20-летия гибели «Курска» в 8 часов утра начнется литургия по погибшим в православном храме. На ней будут присутствовать представители командования Северного флота, военные моряки, проходящие службу в этой базе Северного флота. В 11 часов пройдет митинг, посвященный траурной дате, будет вынесен флаг России и Андреевский стяг, под звуки оркестра маршем пройдут военные моряки, отдавая дань памяти погибшим на «Курске». В минуту гибели «Курска» в городе будут включены сирены.

В Мурманске 12 августа также запланирован ряд памятных мероприятий. Губернатор региона Андрей Чибис специально вернется из отпуска, чтобы отдать дань памяти морякам. Городу Мурманску представителями РПЦ будут подарены четыре иконы, их установят в нишах памятника военным морякам, которым стала рубка «Курска», поднятая со дна моря.

В Санкт-Петербурге панихида памяти погибших моряков «Курска» состоится 12 августа в Никольском морском соборе. «На панихиде будут поименно названы все члены экипажа, независимо от их вероисповедания», — отметил председатель Клуба моряков-подводников Игорь Курдин.

В 14 часов начнется церемония отдания воинских почестей на Серафимовском кладбище, где похоронены 32 члена экипажа «Курска» — это самое большое захоронение моряков подлодки. Будут возложены цветы и венки, состоится краткий митинг. «На Серафимовском собираются не только родственники и друзья, но и все, кто помнит о «Курске», — отметил Курдин.

Он добавил, что на момент трагедии в Петербурге проживало всего восемь семей членов экипажа. Теперь их уже как минимум 26, по официальным данным, а по сведениям Курдина, — уже больше. Сюда переселились не только дети, но и родители многих моряков. По словам Курдина, именно Петербург оказался тем городом, который всегда помнит о «Курске», помогает родственникам, причем не только к памятным датам, но и в постоянном режиме.

Также памятные мероприятия 12 августа пройдут во всех базах ВМФ России, городах, где захоронены погибшие члены экипажа, например, в Курске.