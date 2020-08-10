Нижний Новгород, 10 августа, 2020, 12:18 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 10 августа выявили 792 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 110 997 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Так, в Нижегородской области выявили 120 случаев заражения SARS-CoV-2, в Оренбургской области — 104, в Ульяновской и Саратовской областях — по 95, в Пермском крае — 67, в Кировской и Самарской областях — по 50, в Пензенской области — 45, в Башкирии — 34, в Чувашии, Мордовии и Татарии — по 30, в Удмуртии — 28, в Марий Эл — 14.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 25 009 случаев, в Саратовской области — 10 348, в Ульяновской области — 10 140, в Оренбургской области — 7962, в Самарской области — 7272, в Башкирии — 7093, в Чувашии — 7072, в Пензенской области — 6999, в Пермском крае — 6572, в Татарии — 5902, в Кировской области — 5311, в Мордовии — 4798, в Марий Эл — 3917, в Удмуртии — 2602.

Полностью выздоровели 85 985 жителей округа, за последние сутки выписаны 316 человек. Таким образом, выздоровели более 77,46% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1277 человек, за минувшие сутки скончались пятеро жителей Поволжья.

Впервые с момента начала пандемии на территории округа количество новых ежедневных случаев заражения коронавирусом превысило тысячу 15 мая. С этого дня число выявляемых за сутки случаев заражения варьировалось в диапазоне от 900 до 1100.

Впервые с мая, 26 июля, в Поволжье было выявлено менее девятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки. В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. При этом 8 августа было выявлено 802 новых случая заражения, 9 августа — 807.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 августа в России подтверждено 892 654 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5118 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,43%. Полностью выздоровел 696 681 житель России, за сутки выписаны 3259 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 78,04% граждан. 15 001 человек скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 70 — за последние сутки.