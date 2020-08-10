Ростов-на-Дону, 10 августа, 2020, 12:10 — ИА Регнум. Ростовский аэропорт «Платов» пока не будут оснащать пунктом тестирования на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 10 августа.

Василий Иванов ИА REGNUM Температурный контроль

«В ближайшее время не планируется оборудовать пункт тестирования на COVID-19 на территории аэропорта. Перечень медучреждений, где возможно пройти исследование, размещён на стендах аэропорта, а также на официальном сайте и в соцсетях», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что «Платов» становится главным пересадочным узлом для полётов из российских регионов в Турцию. В воздушной гавани авиакомпания Azur Air устроит временный чартерный хаб для международных перелётов.