На Среднем Урале зафиксировано 337 смертей от COVID-19
Екатеринбург, 10 августа, 2020, 11:56 — ИА Регнум. В Свердловской области подтвердили ещё 10 летальных случаев от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Теперь в регионе зафиксировано 337 смертей от новой коронавирусной инфекции. Сколько больных COVID-19 скончались от иных причин, в штабе не сообщают.
Всего в регионе подтверждено 22 446 случая заражения коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области по 10 августа 2020 года действует «режим повышенной готовности» по коронавирусу.