Дно пройдено: объемы взаимной торговли РФ и Китая снова начинают расти
Москва, 10 августа, 2020, 11:40 — ИА Регнум. По данным внешнеторговой статистики РФ, оборот взаимной торговли России и Китая снижался в I квартале 2020 г., а начиная с апреля 2020 года, непрерывно растет благодаря росту российского импорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил завкафедрой международной коммерции Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Владимир Саламатов. Так он прокомментировал информацию о том, что объём товарооборота между Россией и Китаем в период с января по июль 2020 года оказался на 4,3% меньше, чем в аналогичный период 2019 года.
Как подчеркнул экономист, по данным российской внешнеторговой статистики, оборот взаимной торговли России и Китая снижался в I квартале 2020 года, а начиная с апреля 2020 года, непрерывно растет благодаря росту российского импорта.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова заявила, что если выяснится, что период пандемии успешно пройден, то ключевые мировые игроки начнут активно бороться за рынки.