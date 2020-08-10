Ульяновск, 10 августа, 2020, 11:15 — ИА Регнум. В Ульяновской области за сутки подтверждено 95 случаев заражения коронавирусом, новых летальных исходов нет. Такие данные приводит оперативный штаб России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 10 августа, в регионе с начала пандемии подтверждено 10 140 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 95.

Выздоровели 7175 человек, из них за последние сутки выписаны 23 гражданина. В настоящее время продолжают лечение 2892 пациента с COVID-19.

Новых летальных исходов нет, всего умерли 73 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился к региональному бизнес-сообществу, обозначив ряд первостепенных задач в условиях пандемии коронавируса и призвав инвестировать свои «в экономику именно сейчас, в самом начале восстановительного периода».

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