Волгоград, 10 августа, 2020, 11:09 — ИА Регнум. За истекшие сутки положительный тест на коронавирус подтверждён ещё у 97 жителей Волгоградской области. Выписаны 25 пациентов, сообщили 10 августа в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В больницах с подозрением на коронавирус находятся 2424 взрослых и 75 детей. На лечении с подтверждённым диагнозом 3680 человек, в том числе 217 детей.

Всего в регионе выявили 10 095 носителей коронавируса, 6343 человек выздоровели.