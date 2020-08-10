Москва, 10 августа, 2020, 10:37 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 5118 носителей коронавируса. Об этом 10 августа сообщили в оперативном штабе Москвы.

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Новые случаи зафиксированы в 83 регионах РФ. Больше всего их в Москве — 694. Далее следуют Свердловская область — 179, Петербург — 157, Подмосковье — 153, Ростовская область — 128, Красноярский край — 127, Ставрополье — 125.

Всего в России выявили с начала распространения коронавируса 892 654 случая заражения.