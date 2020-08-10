Москва, 10 августа, 2020, 10:13 — ИА Регнум. В РФ постепенно восстанавливается рынок ипотечного кредитования, считает завкафедрой управления недвижимостью и ЖКХ факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Елена Иванкина. Об этом она заявила 10 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз генерального директора «Дом.РФ» Виталия Мутко, по мнению которого средняя ставка по ипотеке в России может опуститься к концу 2020 года до 7,5%.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройка

«Ожидаемое понижение ипотечной ставки до 7,5% к концу 2020 года приведет к дальнейшему оживлению рынка ипотечного кредитования и, соответственно, рынка жилья. За апрель — май потребность в ипотечном кредитовании сократилась на 40%, а за июнь выросла на 29%, то есть рынок восстанавливается, — сказала Иванкина. — Стоит ли ждать дальнейшего понижения ипотечной ставки — это большой вопрос, так как одновременно с падением процентов по ипотеке растет стоимость жилья. В каждом случае ипотечного кредитования надо рассчитывать возможности семьи гасить кредит при выросшей цене на жилье и снижающейся ставке по ипотеке».

Как пояснила Иванкина, решение вопроса жилья зависит не только от цены недвижимости и ставки по ипотеке, но и от экономической ситуации в стране в целом, а наличие работы, рост доходов и заработной платы, сдерживание инфляции — основные факторы оживления роста рынка жилья.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что льготная ставка по ипотеке стимулирует развитие строительного рынка, но в перспективе может создать большие проблемы для экономики.