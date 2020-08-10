Москва, 10 августа, 2020, 09:33 — ИА Регнум. Под видом политических протестов в Белоруссии запустили «украинский сценарий», считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

ИА REGNUM Акции протеста в Минске. 10.08.2020

"Под видом политических протестов прозападные силы запустили в Белоруссии сценарий, аналогичный украинскому Майдану. Это «оранжевый» уровень опасности», — отметил Журавлёв в Facebook.

Он предостерег от превращения страны в марионетку Запада.

«Цели понятны: устроить госпереворот, превратить Республику Беларусь в марионетку Запада и включить её в антироссийский восточноевропейский блок. И сейчас законным белорусским властям важно не повторить роковые ошибки свергнутых украинских властей», — рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, массовые акции протеста начались в Белоруссии накануне после оглашения предварительных результатов выборов президента. По данным ЦИК, около 80% получил действующий президент Александр Лукашенко. Против протестующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров, заявили в СК республики. В ведомстве указали на то, что митингующие использовали мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки, а также легковоспламеняющиеся жидкости.