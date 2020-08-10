Москва, 10 августа, 2020, 07:40 — ИА Регнум. Сроки возможного возникновения в мире второй волны коронавирусной инфекции предположил эпидемиолог, доктор медицинских наук и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов в своём интервью для RT.

Эпидемия

По мнению Фаворова, в августе и до середины сентября будет наблюдаться снижение заболеваемости, это связано с сезонными колебаниями. Рост, по словам эксперта, начнётся, скорее всего, с середины осени.

Михаил Фаворов «Он не будет столь страшным, как ожидается в других местах, где вообще не было заболеваемости, но он все равно может быть», — заявил Фаворов.

Как пояснил эксперт, эпидемия прекращается при 70% получивших иммунитет, а в Москве наблюдается лишь 30%. Также Фаворов отметил, что заболевшие осенью будут тяжелее переносить инфекцию, чем те, кто переболел COVID-19 весной и летом.

Эпидемиолог предостерёг также, что сам вирус, скорее всего, станет более агрессивным, чем сейчас. Сам подъём заболеваемости будет медленным, на цифры апреля выйдет не раньше ноября—января, после чего в январе опять начнётся спад. По словам Фаворова, такое постепенное нарастание заболеваемости будет достаточно легко контролировать. Специалист добавил, что маски придётся носить ещё как минимум два года.

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