Красноярск, 6 августа, 2020, 13:13 — ИА Регнум. В отношении заместителя начальника полиции (по оперативной работе) МУ МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 августа в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

(сс) sajinka2 Коррупция

По данным ведомства, замначальника полиции задержан по подозрению в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело возбуждено по результатам рассмотрения материалов, поступивших из регионального УФСБ.

По предварительной версии следствия, не позднее 19 марта 2020 года фигурант сообщил знакомому мужчине ложные сведения о том, что в отношении него имеются материалы, подтверждающие его причастность к совершению мошенничества. За 2,5 млн рублей полицейский пообещал решить вопрос о непривлечении мужчины к уголовной ответственности.

Оперативные сотрудники УФСБ задержали полицейского после получения части денег — 1,1 млн рублей.

«В настоящее время полицейский задержан, полностью признает свою вину и раскаивается в содеянном», — говорится в сообщении ведомства.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудника следственного отдела МВД по Майкопскому району Адыгеи заподозрили в хищении денег обвиняемого по уголовному делу.

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