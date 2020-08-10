Якутск, 10 августа, 2020, 11:27 — ИА Регнум. В Якутии за минувшие сутки из 1 918 исследований выявлено 64 новых случаев заражения коронавирусом, два человека умерли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Якутске лабораторно подтверждено 53 случая заражения, остальные в Алданском, Амгинском, Ленском, Нерюнгринском, Сунтарском, Хангаласском и Чурапчинском районах.

Ежедневно в республике умирают по одному-два пациента с коронавирусом. Всего жертвами SARS-CoV-2 стали 62 человека.

На 10 августа в Якутии зарегистрировано более 6,4 тыс. носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 пациентов с COVID-19 скончались за минувшие сутки в Москве.