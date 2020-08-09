Минск, 10 августа, 2020, 00:44 — ИА Регнум. Светлана Тихановская стала, по версии интернет-энциклопедии «Википедия», очередным президентом Белоруссии. Это следует из данных, опубликованных 10 августа в статье Википедии «Президент Республики Беларусь».

Wikipedia.org Скрин: Статья Википедии «Президент Республики Беларусь»

Согласно данным интернет-энциклопедии, пост президента Белоруссии с 9 августа 2020 года занимает Светлана Георгиевна Тихановская, которая выдвигалась в качестве кандидата на должность главы государства.

При этом данные опубликованы Википедией до объявления результатов голосования на президентских выборах. Кроме того, информация интернет-энциклопедии о победе Тихановской расходится с первыми данными exit-poll на на выборах президента Белоруссии, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по предварительным данным подсчёта результатов голосования, на президентских выборах в Белоруссии лидирует с подавляющим отрывом действующий президент страны Александр Лукашенко, он набрал более 70% голосов. Тихановская же находится на втором месте, её результат составляет около 7% голосов.