Минск, 10 августа, 2020, 00:13 — ИА Регнум. На данный момент милиции не удаётся разогнать акции протеста в Минске. Люди не уходят с улиц, несмотря на жёсткие действия правоохранителей.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске. 10.08.2020

ОМОН активно применяет светошумовые гранаты и резиновые пули. Однако протестующих это не останавливает.

Напомним, акции протеста охватили Белоруссию после того, как ЦИК по результатам подсчёта голосов на закрытых избирательных участках сообщил о том, что Александр Лукашенко получил более 80% голосов избирателей.