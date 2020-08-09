Вашингтон, 9 августа, 2020, 22:32 — ИА Регнум. В США с начала пандемии выявили более пяти миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 августа свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчет на основе информации федеральных и местных властей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным университета, общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 5 000 603. Кроме того, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 162 441 человек, выздоровели — более 1,6 млн.

Как передавало ИА REGNUM, 9 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за последние сутки во всём мире выявили 273 552 новых случая заражения коронавирусом, скончались 6207 пациентов c COVID-19.

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