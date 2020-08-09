Минск, 9 августа, 2020, 21:52 — ИА Регнум. В Минске на проспекте Машерова начались столкновения протестующих с милицейскими подразделениями специального назначения (ОМОН), сообщает 9 августа ТАСС.

Homoatrox Милиция и белорусская оппозиция

Напомним, ранее СМИ сообщали о многочисленных задержаниях участников акций протеста в Витебске.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне прошедших в Белоруссии президентских выборов оппозиция призывает в соцсетях к массовым акциям протеста вплоть до общенациональной забастовки и силового противостояния с правоохранителями.