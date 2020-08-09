Минск, 9 августа, 2020, 20:51 — ИА Регнум. В 20.00 в основной день голосования на президентских выборах в Белоруссии закрылись избирательные участки в Минске. Вечером 9 августа многие из проголосовавших остались рядом с местами проведения голосования, ожидая результатов подсчёта голосов. Милиция безуспешно уговаривает их разойтись по домам.

ИА REGNUM Выборы в Белоруссии

Согласно плану оппозиции, голосовавшие за альтернативных кандидатов должны были прибыть на избирательные участки в основной день голосования, желательно — в последние часы, чтобы осложнить возможную фальсификацию итогов голосования. С этой же целью было рекомендовано не поддаваться на настойчивые уговоры проголосовать досрочно (с 4 по 8 августа).

Далеко не везде на избирательных участках Минска многолюдно. К наблюдению непосредственно на участках допущены только представители пропрезидентских организаций.

Независимым наблюдателям, несмотря на официальную аккредитацию, отказано в присутствии. С помощью милиции из удалили за пределы зданий.

Ближе ко времени закрытия избирательных участков к ним стали подтягиваться как проголосовавшие граждане, так и милиция. При этом сотрудники МВД требовали от наблюдателей и проголосовавших немедленно покинуть территории, прилегающие к зданиям, где находятся избирательные участки. В ряде случаев озвучены угрозы вызвать ОМОН.

Независимые наблюдатели и проголосовавшие обыватели подчиняются требованиям милиции. Однако далеко никто не уходит — наоборот, к оградам школ прибывает всё больше желающих узнать итоги «народного волеизъявления». За подсчётом бюллетеней они следить не могут.

Граждане озвучивают намерение дождаться обнародования итогов голосования на избирательных участках. Они требуют честного подсчёта голосов.

ИА REGNUM Выборы в Белоруссии

Их не устраивают данные exit poll пропрезидентских организаций, согласно которым за Александра Лукашенко якобы проголосовало около 80% избирателей.

Тем временем милиция и внутренние войска оцепили центр Минска. Запрещён проезд автомобилей и наземного общественного транспорта.

Ограничено движение пешеходов. Зыбицкая и некоторые другие улицы перекрыты полностью.

Как обычно при оппозиционных выступлениях, власти ограничили движение общественного транспорта. В частности, ограничен доступ на станцию метро «Площадь Ленина» со стороны центральной городской площади Независимости. В комплексе зданий около этой площади находится Центризбирком Белоруссии.

Во всём городе большие проблемы с работой мобильных приложений. Мобильный интернет, похоже, доступен только избранным.

Интернет работает избирательно, многие сайты и сервисы заблокированы. Социальные сети для подавляющего большинства белорусских пользователей недоступны.

В последний день позапрошлой президентской кампании, 19 декабря 2010 года на площади Независимости состоялось массовое выступление противников продолжения правления Александра Лукашенко. Ещё до закрытия избирательных участков ы центре белорусской столицы по распоряжению бессменного руководителя постсоветской республики был жестоко избит кандидат в президенты Владимир Некляев и группа его сторонников.

Тогда силами Внутренних войск и милицейского спецназа «Площадь» (аналог украинского «майдана») оппозиционное выступление было подавлено. В декабре 2020 года кандидаты в президенты от оппозиции оказались в сизо КГБ и позже были осуждены.

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