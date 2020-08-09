Минск, 9 августа, 2020, 20:27 — ИА Регнум. По данным экзит-полов действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко одерживает победу на выборах, получая 79,7% голосов избирателей. Об этом 9 августа сообщают местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Светлана Тихоновская получает 6,8% и занимает второе место. В графе «против всех» поставили отметку 9,2% избирателей.

Напомним, сегодня 9 августа в Белоруссии начались президентские выборы, действующий глава государства претендует на высший пост в стране уже шестой раз. Лукашенко возглавляет Белоруссию с 1994 года.