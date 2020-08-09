Бейрут, 9 августа, 2020, 20:02 — ИА Регнум. Международный комитет Красного Креста (МККК) намерен в 2020 году выделить €40 млн на помощь пострадавшему населению Ливана, заявил 9 августа президент МККК Петер Маурер.

Штаб-квартира Международного комитета Красного Креста в Женеве

По его словам, речь идёт о помощи в рамках «немедленного реагирования».

«По нашим начальным оценкам, расходы Красного Креста потребуют дополнительно до конца 2020 года €40 млн на цели немедленного реагирования», — сказал президент МККК Петер Маурер.

Кроме того, Маурер отметил исключительную важность долгосрочной поддержки Ливана.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате мощнейшего взрыва, потрясшего 4 августа столицу Ливана Бейрут, погибли более 160 человек, пострадали около шести тыс, а не менее 300 тыс. лишились жилья.