Минск, 9 августа, 2020, 19:19 — ИА Регнум. В Белоруссии к 18:00 по местному времени (совпадает с московским) явка на выборах президента составила 79%. Об этом 9 августа сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина, выступление которой транслировал телеканал «Беларусь-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

»В выборах (в Белоруссии) приняло участие 79% избирателей, — заявила она. — Конечно, это очень большая цифра».

По словам Ермошиной, явка на выборах президента в некоторых областях страны уже составила более 80%.

Как передавало ИА REGNUM, процедура голосования на выборах президента Белоруссии проходит 9 августа.

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