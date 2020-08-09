Минск, 9 августа, 2020, 14:31 — ИА Регнум. В Белоруссии число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 68 850, сообщили 9 августа в пресс-службе министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

64 935 из них выздоровели, 587 — умерли.

За весь период эпидемии в стране провели 1 372 691 тестирований на SARS-CoV-2.

За сутки в Белоруссии зарегистрировали 112 новых случаев заражения коронавирусом, два летальных случая и провели 9680 тестирований. 191 человек за минувшие сутки выздоровел.