Минск, 9 августа, 2020, 13:54 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не слишком рассчитывает международное признание президентских выборов в республике. Об этом он заявил сегодня, 9 августа, после того, как проголосовал на выборах президента.

President.gov.by Александр Лукашенко

Лукашенко прямо сказал, что он не ждет международного признания выборов президента Белоруссии, но и санкциями его не запугать. Санкции могут быть введены против него лично в случае, если выборы не будут признаны.

«Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: «Молодцы, белорусы». Политика — это борьба <…> Мы не хотим, чтобы о нас говорили плохо. Но исходить будем исключительно из интересов белорусского народа. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно», — сказал Лукашенко.

Напомним, что выборы президента Белоруссии 2020 года уже вызывают много вопросов, так как Лукашенко бросил в тюрьму двух своих основных соперников — банкира Виктора Бабарико и блогера Сергея Тихановского.