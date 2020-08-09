Минск, 9 августа, 2020, 13:51 — ИА Регнум. «Выборы состоялись. Более 54% избирателей приняли участие в голосовании», — объявила после полудня председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина.

Embassybel.ru На избирательном участке

По её словам, более половины избирателей проголосовали во всех областях. Лишь двухмиллионный Минск, имеющий особый статус, не позволяет пока объявить о состоявшихся выборах по всей республике.

Ожидается, что активность минских избирателей вырастет в период 18.00−20.00 — в этот промежуток времени и именно 9 августа призывала голосовать оппозиция, чтобы осложнить возможные фальсификации.

Судя по данным Центризбиркома, около четверти голосов по республике было собрано на досрочном голосовании. В этом традиционно преуспели чиновники Гомельской области.

Напомним, к государственной регистрации кандидатами в президенты Белоруссии допущены пять кандидатов. Кроме Александра Лукашенко, который бессменно правит с 1994 года, четверо остальных баллотируются впервые. В бюллетене есть также графа «против всех».

Государственные СМИ активно освещают выступление Лукашенко на избирательном участке. Он пообещал, что «репрессий в нарушение закона» не будет. Тем не менее, участники оппозиционной коалиции скорее придерживаются противоположной точки зрения.

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