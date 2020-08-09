Центризбирком Белоруссии объявил президентские выборы состоявшимися
Минск, 9 августа, 2020, 13:51 — ИА Регнум. «Выборы состоялись. Более 54% избирателей приняли участие в голосовании», — объявила после полудня председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина.
По её словам, более половины избирателей проголосовали во всех областях. Лишь двухмиллионный Минск, имеющий особый статус, не позволяет пока объявить о состоявшихся выборах по всей республике.
Ожидается, что активность минских избирателей вырастет в период 18.00−20.00 — в этот промежуток времени и именно 9 августа призывала голосовать оппозиция, чтобы осложнить возможные фальсификации.
Судя по данным Центризбиркома, около четверти голосов по республике было собрано на досрочном голосовании. В этом традиционно преуспели чиновники Гомельской области.
Напомним, к государственной регистрации кандидатами в президенты Белоруссии допущены пять кандидатов. Кроме Александра Лукашенко, который бессменно правит с 1994 года, четверо остальных баллотируются впервые. В бюллетене есть также графа «против всех».
Государственные СМИ активно освещают выступление Лукашенко на избирательном участке. Он пообещал, что «репрессий в нарушение закона» не будет. Тем не менее, участники оппозиционной коалиции скорее придерживаются противоположной точки зрения.
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