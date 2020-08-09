Минск, 9 августа, 2020, 12:00 — ИА Регнум. Ряд государственных ресурсов Белоруссии подвергся нескольким кибератакам 8 и 9 августа, сообщает белорусский Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

Первая волна DDoS-атаки (хакерская атака, преследующая цель доведения системы до отказа) была зарегистрирована 8 августа в 22:00 мск. Ещё две волны атак этого же типа были зафиксированы 9 августа в 2:52 и 6:17 мск соответственно.

В сообщении ведомства отмечается, что кибератаки были направлены на оборудование, на котором размещены, в том числе, сайты Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел Белоруссии. Выявленные атаки были отражены системами защиты операторов связи, однако вызвали сбои в работе оборудования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 августа жители разных городов Белоруссии столкнулись с перебоями в работе некоторых сервисов в сети интернет.