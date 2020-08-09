Воронеж, 9 августа, 2020, 11:22 — ИА Регнум. 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Воронежской области, сообщили 9 августа в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

57 пациентов выписаны за сутки с выздоровлением. Статистика смертности за прошедшие сутки не изменилась.

Всего в Воронежской области за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 11 994 пациентов. Выздоровели 10 074 пациента, у которых заражение было подтверждено ПЦР-тестами, и 1978 — с диагнозом, поставленным с помощью КТ.