Минск, 9 августа, 2020, 11:05 — ИА Регнум. Председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина сравнила белорусскую оппозицию с тоталитарной сектой. Соответствующее заявление она сделала сегодня, 9 августа, в эфире телеканала «Беларусь 1».

President.gov.by Александр Лукашенко и Лидия Ермошина

В основной день голосования на выборах президента Белоруссии Ермошина в эфире главного телеканала республики прямо заявила, что белорусская оппозиция по методам работы похожа на тоталитарную секту.

«Они настолько вездесущи… они работают как какая-то запрещенная секта, они пристают к людям в транспорте… На улицах подходят к людям, к избирателям пристают при входе на участок. Вербуют своих адептов», — сказала председатель ЦИК Белоруссии.

Также она заявила, что оппозиция якобы нанята на деньги Виктора Бабарико, которого режим Лукашенко бросил в тюрьму накануне выборов и не дал ему возможность зарегистрироваться кандидатом в президенты.

«Сразу могу сказать гражданам, что это отнюдь не борцы за демократию, как они думают. Это люди, которые наняты штабом криминального банкира», — сказала Ермошина.

Она считает, что граждане Белоруссии устали от политических напряжений и давления. Агитацию оппозиции в интернете она назвала грубой и наглой.

«Грубо, нагло, агрессивно проводится, по сути дела, агитация. Никакого инакомыслия, только одно. Если похвалил, не дай бог, или нейтрально высказался о государстве, все: ты ретроград, лопух и ты вообще засланный казачок на эти интернет-ресурсы», — отметила Ермошина.