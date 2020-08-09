Санкт-Петербург, 9 августа, 2020, 06:37 — ИА Регнум. В Петербурге и Ленинградской области в июле 2020 года произошел всплеск числа случаев бесследного исчезновения людей. Большинство пропавших граждан ушли в лес и не вернулись к тому сроку, когда их ждали родственники.

Е.Мехрякова\mtb.permkrai.ru Лесное озеро

Как сообщили в Санкт-Петербургском отделении поискового отряда «Лиза Алерт», в июле к ним поступило 316 заявок с просьбой помочь в поиске пропавших людей.

«Из них 124 потерялись в лесу. Это очень много. А ведь июль — только начало ягодно-грибного сезона. Страшно представить, что нас ждет в ближайшие два месяца», — отметили поисковики.

По их данным, 269 человек из общего числа пропавших были найдены живыми, 18 человек погибли. По другим случаям поиски продолжаются. В том числе до сих пор не найдены пять человек, пропавших в лесу.

Активисты подчеркивают, что большинство заблудившихся в лесу — пожилые люди, некоторых из них подводит самоуверенность в том, что они за многие годы хорошо знают местные лесные массивы.

Специалисты советуют, отправляясь в лес, подробно сообщить близким, куда именно лежит путь и назвать планируемое время возвращения. Одежда должна быть яркой, мобильный телефон — полностью заряженным, с собой должна быть еда, вода и медикаменты.

«Если в лес идет пожилой человек, подключите на телефоне услугу, которая позволит отслеживать его перемещения», — советуют родственникам пожилых грибников.