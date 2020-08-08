Киев, 8 августа, 2020, 21:45 — ИА Регнум. Выборы на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской Народных Республик отменила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины. Об этом в субботу, 8 августа, сообщается на сайте ЦИК.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы на Украине

В сообщении отмечается, что комиссия ЦИК Украины пришла к выводу о «невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов этих областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов», проанализировав информацию, предоставленную «Донецкой и Луганской военно-гражданскими администрациями».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июля Верховная рада Украины назначила местные выборы на 25 октября 2020 года.

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