Киев, , 15:04 — REGNUM Очередные местные выборы на Украине назначены Верховной радой Украины на 25 октября текущего года. За соответствующий документ 14 июля на внеочередном заседании парламента страны проголосовали 326 депутатов при необходимом минимуме в 226, сообщают Vesti.ua.

Также, согласно принятому постановлению, выборы не будут проводиться на территориях Донецкой и Луганской области, которые не находятся под контролем Киева.

Кроме этого, указывается, что выборы на данных территориях будут проведены по отдельному закону, при выполнении ряда условий — «восстановления полного контроля Украины по государственной границе», «разоружения всех незаконных вооруженных формирований», «восстановления конституционного строя и правопорядка», а также обеспечения безопасности украинских граждан, проживающих на неподконтрольной властям страны территории.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы пропрезидентской фракции в Верховной раде «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что парламент страны не будет переносить дату местных выборов из-за пандемии коронавируса. При этом он рассчитывал, что выборы на неподконтрольной Киеву части Донбасса также будут проведены одновременно с местными выборами, намеченными на 25 октября.