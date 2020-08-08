Вашингтон, 8 августа, 2020, 19:44 — ИА Регнум. Бывший директор национальной разведывательной службы США Дэниел Коутс был уволен со своей должности после отказа раскрыть детали вмешательства России в электоральный процесс в стране. Об этом 8 августа сообщает The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM «Русская угроза»

Журналисты издания сделали указанные выводы на основании разговоров известного репортера Роберта Драпера с десятками сотрудниками спецслужб США.

По утверждению Драпера, Москва считала действующего президента США Дональда Трампа наиболее предпочтительным кандидатом на высший пост в стране. К сожалению, репортер не раскрыл свои источники.

Напомним, после победы Трампа на президентских выборах в его адрес, преимущественно со стороны членов Демократической партии, посыпались обвинения в связях с Россией. Глава Белого дома отверг подобные обвинения, отметив, что его оппоненты не приводили никаких фактов в подтверждение этой версии.