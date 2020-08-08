Захарова о выборах в Белоруссии: «Я не могу оценивать прозрачность»
Солнечногорск, Московская область, 8 августа, 2020, 18:16 — ИА Регнум. Пока выборы президента в Белоруссии не состоятся, оценивать их прозрачность не стоит. Об этом заявила 8 августа официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова на встрече с участниками молодежного образовательного форума «Территория смыслов».
«Я не могу оценивать прозрачность выборов (в Белоруссии) до того, как они состоялись», — отметила дипломат.
При этом Захарова добавила, что иностранные наблюдатели, которые уже работают в Белоруссии, должны будут оценить выборный процесс.
Как передавало ИА REGNUM, 8 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь в ходе поездки в Минский район к губернатору региона Александру Турчину, заявил, что аграрии могут проголосовать на выборах в стране досрочно, однако не стоит «дергать» их во время уборочной кампании.
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