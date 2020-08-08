От вируса SFTS в Китае скончались семь человек
Пекин, 8 августа, 2020, 17:52 — ИА Регнум. В Китае выявили вспышку нового вируса, получившего название SFTS. Об этом 8 августа сообщает издание Global Times.
Цуканов М.В
Сплошная прямая
Отмечается, что инфекция передается через клещей. Заражению подверглись уже 60 человек, семь из которых умерли.
Вирус был выявлен в провинции Цзяньсу, после чего он был зарегистрирован в соседней провинции Аньхой.
У зараженных отмечается повышенная температура, кашель, а также понижение лейкоцитов и тромбоцитов в крови.
Напомним, SFTS был зарегистрирован еще в 2011 году, вирус передается через кровь после укусов клещей.