В США за сутки выявлено более 58 тысяч случаев COVID-19
Вашингтон, 8 августа, 2020, 15:33 — ИА Регнум. В США за сутки выявлено более 58 тысяч новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведет федеральную статистику по коронавирусу в США.
(сс) dmbosstone
Эпидемия коронавируса в США
По данным университета, за прошедшие 24 часа в Соединенных Штатах выявлено 58 173 новых случая COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в США зарегистрировано уже 4 942 746 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. От последствий COVID-19 скончались более 161 тысячи пациентов.
В США сохраняется один из самых высоких уровней заражения коронавирусом.